Total E&P Congo: Le DG refuse de payer les primes d’intéressement des salariés.

Total E&P Congo: primes d’intéressement des salariés sucrées par le DG. Les syndicalistes ferment yeux et oreilles et les employés trinquent.

Pierre Jessua est présenté par beaucoup comme un DG opportuniste qui a pris la direction de Total après la démission de Baback Bgherzadéh, qui n’avait pas supporté les magouilles des français expatriés au Congo et du gouvernement congolais. Lire

Seulement, depuis son arrivée dans l’entreprise, les mesures prises par Baback: embauche de 65 congolais chaque année, responsabilisation des congolais, renforcement du local-content… Toutes ces mesures ont tout simplement été annulées, tels les décrets de Trump contre les mesures de Barack Obama.

En effet, sur la mesure de recrutement des 65 congolais par an, Pierre Jessua a décidé d’embaucher des jeunes français chômeurs, environ une cinquantaine par an et, pour couronner de succès sa contre-mesure, il avait décidé la dissolution du service recrutement…

S’agissant de la responsabilisation des Congolais, Pierre Jessua a nommé des jeunes français sortis d’école jusqu’au rang de directeur, mais quand on lui parle des congolais, « Pierre le nain au petit pantalon mi-blanc mi-kaki » comme le surnomment les salariés de Total dans les couloirs des bureaux de « Poincaré » à Pointe-Noire, rougit et déclare que le siège ne veut pas voir un congolais super manager avant l’âge de 50ans révolus… Quant au local-content, Pierre dont certains employés pensent qu’il est raciste a changé les règles du jeu. Il estime que le local-content concerne toutes les entreprises même succursales des multinationales qui sont immatriculées au Congo. Malheureusement, cette interprétation unilatérale s’est aussi étendue à la plus grosse prime des travailleurs du secteur pétrolier, c’est à dire: l’Intéressement.

Selon Pierre Jessua, l’Intéressement est une somme d’argent qu’il sort de sa poche pour donner aux mendiants de travailleurs congolais, sinon comment expliquer ces revirements chaque année? Comment expliquer la non-application des accords de départ? Qui en serait à l’origine ? Pierre Jessua ou la faute la mauvaise foi des syndicalistes corrompus?

Que désigne l’intéressement ? https://epargne-salariale.ooreka.fr/comprendre/prime-interessement

A la lecture de cette définition, nous pouvons décortiquer les accords entre Total E&P Congo et ses syndicalistes (protocole d’accord). L’accord sur l’intéressement qui a été signé a laissé plané quelques zones d’ombres. Nulle part il a été expressément mentionné que les CAPEX ou (dépenses d’investissement) seraient pris en compte dans les dépenses de la filiale. Sauf, un blabla que seuls les syndicalistes peuvent nous expliquer dans la rubrique « Le résultat financier de référence R ».

Surpris par les primes octroyées dans les autres entreprises du même secteur d’activité, le DG de la filiale congolaise de Total averti en ces termes : « La Direction Générale met en garde contre des comparaisons hâtives avec d’autres sociétés de la place qui ont des accords différents du nôtre : un seul accord « Intéressement » assis sur des performances (HSE+ Production+ Financières), alors que nous avons 2 accords « Performance » et « Intéressement ». D’autre part, selon nos informations, ces entreprises n’ont pas encore calculé leur « intéressement » définitif pour 2016 et au mieux n’auraient versé que des avances possiblement trop élevées. » (Communiqué Direction Générale).

Un regard analytique de cette affaire renvoie à plusieurs niveaux de responsabilités:

Les syndicalistes. Pressés d’annuler les élections en entreprise pour la deuxième fois consécutive, malgré les départs à la retraite d’une moitié d’entre eux, annulation accordée par le ministère du travail, aux fins, selon leurs dire de préserver le climat social… Les avantages sociaux des travailleurs ont cessé d’être la priorité des syndicalistes eu profit de leurs propres avantages individuels. Les délégués du personnel, ironiquement appelés délégués personnels, s’accrochent aux affaires pour des voyages gratuits accordés par l’entreprise, mais aussi au 25 millions qui leur sont offerts pour passer des vacances de rêve. Prétextant des formations 25 millions de frais annuels de trahison sont ajoutés aux billets d’avion pour un séjour soit à Paris, soit dans les villes africaines comme: Cotonou, Abidjan ou encore Bamako.

La Direction. Celle-ci est accusée de briller par la corruption. Pour pouvoir maitriser l’ensemble des employées elle s’attelle à mettre dans son escarcelle les syndicalistes. Le moyen le plus simple de le faire est d’acheter la bienveillance et la coopération des syndicats à travers la fourniture de moult avantages.

Les Travailleurs ou Salariés Congolais. Passifs comme des esclaves ayant assisté aux plus graves atrocités, les salariés congolais de Total sont aussi inactifs que feignants. Un peu à l’image des paresseux du Costa Rica. Sélectionnés après de très rigoureux test, ces travailleurs sont devenus au fil du temps, les plus passifs de tous les travailleurs congolais. Confortés dans leur pseudo salaires confortables, ces derniers n’hésitent pas à se désolidariser de leurs instances syndicales, ce qui offre à la direction générale, une bonne marge de malhonnêteté et aux syndicalistes, une prédisposition à se laisser corrompre à souhait.

La Direction de Total manque cruellement de transparence et d’honnêteté. Les frais liés aux projets comme celui de « Moho Nord » n’ont jamais été pris en charge par une filiale, le projet étant une entité à part entière, liée directement à la présidence du Groupe avec un budget extensible à souhait. Par conséquent, les CAPEX ne sauraient être pris en compte dans les calculs du résultat financier de l’exercice 2016. Une demande formulée par les salariés de Total E&P Congo consultés dans le cadre de cette enquête est récurrente. Demande aux accents de menace. Ils réclament à Pierre Jessua, leur directeur, de « remettre » leur argent et s’organisent pour arrêter la production dans un futur proche. Total E&P Congo est dans de beaux draps. A suivre…

Edo GANGA