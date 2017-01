Yahya Jammeh quitte le pouvoir. A quand le départ de Sassou?

Yahya Jammeh accepte enfin de quitter le pouvoir. Pourquoi pas Denis Sassou Nguesso?

A l’issue d’une longue journée de médiation avec les chefs d’Etats mauritanien et guinéen ce vendredi, le président sortant de Gambie a finalement déclaré lors d’une allocution à la télévision nationale, en pleine nuit ce 21 janvier, qu’il acceptait de quitter le pouvoir. « Je crois en l’importance du dialogue et en la capacité des Africains à résoudre eux même les défis de la démocratie. C’est pourquoi j’ai décidé aujourd’hui de quitter la direction de cette grande nation », a déclaré le président sortant.

Dans une allocution à la télévision nationale, Yahya Jammeh a dit qu’il voulait « préserver la vie de ses concitoyens » et qu’il refusait qu’une « seule goutte de sang soit versée ». « J’ai une immense gratitude pour tous les Gambiens qui m’ont soutenu pendant 22 ans pour construire une Gambie moderne », a-t-il déclaré, assurant que sa décision « n’a pas été dictée par quoi que ce soit d’autre que l’intérêt suprême du peuple gambien et de notre cher pays ». Et de conclure : « Je me soumets uniquement au jugement de Dieu le tout puissant. Je vous remercie tous et que Dieu continue de bénir notre patrie. »

Yaya Jammeh qui a exprimé toute sa reconnaissance, son amour mais aussi toute sa fierté au peuple gambien a également remercié tous ceux qui ont travaillé avec lui durant toutes ces années pour la paix et la sécurité de la Gambie. Il a remercié ses services secrets, ses militants mais aussi tous ceux qui ont toujours cru en lui

Nous demandons aux Congolais pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il incapable de tenir un tel discours de « vérité » et « d’intégrité » devant son Peuple ? N’aurait-il pas été honoré en Afrique, dans le monde et n’aurait-il pas pu sauver des vies innocentes, s’il avait reconnu sa défaite en Mars 2016 ? D’où provient donc cette malédiction sur le Congo ? N’est-il pas las du « goût du sang? »

Gorbatchev