Plaidoyer pour la libération de Jean Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa , Paulin Makaya et tous les prisonniers politiques par une révolution salvatrice populaire ou militaire.

Nous diffusons ces écrits a l’ensemble de notre Peuple en ces temps difficiles ou notre Pays le Congo Brazzaville vit une phase sombre de son histoire sur les plans démocratique, social, économique, a cause d’une mafia politico familiale instituée par Denis Sassou Nguesso depuis 40 ans. 40 ans de sang, de larmes, de sueurs et de ténèbres, que les Patriotes Congolais civils ou militaires doivent mettre fin en 2017.

Ces écrits constituent un cri pour un sursaut nationaliste en vue d’une révolution salvatrice populaire ou militaire qui conduira a la libération de Jean Marie Michel Mokoko et tous les prisonniers politiques, pour Unir, Réconcilier, Appaiser, Nettoyer et Développer la République du Congo.

Dans l’histoire de l’humanité, les Nations qui ont réussi à se réinventer et à abattre avec succès des régimes dictatoriaux et prédateurs, sont des Nations qui ont réussi à UNIR ses fils et ses filles. Des Nations dans lesquelles la forte conscience collective confère un attachement quasi religieux à la patrie.

Notre Pays, le Congo Brazzaville, est privé pour l’instant de ce puissant éveil national à cause du virus du lien tribal ou de l’attachement à l’ethnie. Des millions de nos compatriotes ont consciemment ou inconsciemment développé un sentiment d’appartenance tribal ou ethnique, qui est plus puissant que le sentiment national.

En claire, pour des ponts importants de notre société, appartenir à l’ethnie X est plus important qu’être Congolais.

Le régime prédateur de Monsieur Sassou a entretenu et développé ouvertement et sournoisement, selon les époques historiques et les enjeux, le lien tribal et la division tribale de la société Congolaise pour assoir sa domination sur notre Pays depuis quatre décennies.

Le lien tribal est le plus grand facteur qui empêche toute révolution démocratique et patriotique de réussir au Congo, car ce régime va instrumentaliser une partie du Peuple pour neutraliser une autre partie du Peuple, et ainsi maintenir le statu quo qui profite toujours à ceux qui sont au pouvoir.

Tant que des termes tribaux (nordiste, sudiste, etc.) existeront toujours dans les grilles mentales des Congolais, le système politique de Sassou va toujours exister ; même après la mort de Sassou, ses héritiers biologiques et politiques s’appuieront sur le Sassouisme pour poursuivre la destruction des structures sociales et des pilonnes de vertus de notre Patrie.

Aux frères et sœurs originaires de nos départements de la Likouala, la Sangha, la Cuvette Ouest, la Cuvette Centrale, les Plateaux. Frères et soeurs, Tékés, Mbochis, Kouyous, Makoua, Kaka, Enyelle, Bomitaba, Sangha – Sangha, Bakouélé, Pomo, Yasoua, Djems, Bakota, Mbérés, Mbétis, Kotas, Nzikous, Bomas, Koukouyas.

Nous formons une seule Nation et nous avons une même destinée avec tous les Congolais. Ne croyons pas aux chimères distillées dans nos sociétés et villages par Monsieur Sassou et ses partisans, qui veulent nous faire croire qu’il est notre protecteur, que sans lui les autres Congolais (qualifiés par eux de Sudistes) vont nous exterminer. Cette idée que les adeptes diaboliques du Sassouisme diffusent dans nos pensées est une folie et une expression du satanisme.

Frères et sœurs des sous-groupes démographiques cités précédemment, croyons – nous véritablement que Monsieur Denis Sassou Nguesso est notre protecteur ? Que sans lui nous ne vivrons pas ? Nous croupissons dans la misère et la pauvreté comme tous les autres Congolais, malgré ses 40 ans de pouvoir. Pendant ce temps, ses enfants, ses femmes et ses neveux ont des cuillères en or dans leurs bouches.

Frères et sœurs des sous-groupes démographiques cités précédemment, nos enfants ont – ils versés leur sang pour Sassou afin que les enfants de Sassou nous dominent de génération en génération ? Savons – nous combien de nos cadres civils et militaires ont été tués par Sassou parce qu’il les craignait ? Sommes-nous des sujets ou des propriétés privées de la famille Sassou ? NON, frères et sœurs, nous sommes des Hommes libres et remplis de talents, levons-nous pour édifier librement notre destinée et celle de nos familles ; le Congo en sortira plus fort !

Frères et sœurs originaires du département du Pool. Les peuplades Kongos (Kongos de Boko, Laris, Bahangala, Nsundi) qui habitent le département du Pool, issus de racines médiévales depuis le 13ème siècle et l’épopée du grand Royaume Kongo brisé par l’hégémonie portugaise.

Nous avons donné notre NOM à ce Pays, et sommes reconnus par tous comme des citoyens fiers, dynamiques, entreprenant et ayant une haute conscience de la Nation ; conscience héritée de nos héros des temps modernes comme André Grénard MATSOUA (assassiné par les colons Français le 13 Janvier 1942) et Mi MPANDZOU alias Bueta Mbongo (assassiné par les colons Français en 1890).

La ferveur et l’attachement populaires que nous avons pour le Pays et quasi religieux, une fibre nationaliste très prononcée lorsque nous entonnons nos champs populaires, tel « LULENDO LUA TATA » ou « N’SAMU KONGO ».

Cette fibre nationaliste et ce militantisme social puissant est la cause de la haine profonde et sanglante que Monsieur Sassou et ses disciples ont particulièrement contre nous.

Les populations Kongos présentes dans tout le Congo, ne seront jamais exterminées par Sassou, nous avons versé et nous verserons toujours notre sang pour la défense des nobles idéaux de liberté, de justice et de prospérité pour tous les Congolais. Ce sont ces nobles idéaux prônés par tous les Congolais qui triompheront à la fin, quel que soit le sacrifice consenti.

La conscience collective des Kongos incite culturellement tous les Kongos à soutenir un seul leader issu d’entre nous, un soutien qui va jusqu’au sacrifice de sang dans une obéissance totale, voir mystique à ce leader.

Ce principe culturel peut cependant constituer une source de malheur lorsque ce leader n’est pas « digne » de la confiance du Peuple. Par conséquent, les populations Kongos doivent casser le mythe qui consiste à ne soutenir qu’un leader Kongo dans la conquête démocratique du pouvoir.

Dans le Nouveau Congo moderne qui doit être construit, nous devons soutenir la personne qui cumule le plus de capacités morale, charismatique, intellectuelle et humaine pour Unir et Développer notre Pays, et ce, quel que soit sa tribu ou son ethnie d’origine.

Le Pool n’est pas la propriété privée du tyran Sassou Nguesso, ni des membres d’une quelconque famille Lari qui penseraient être de père en fils, les dépositaires de la conscience collective et multi centenaire des Kongos / Laris.

Les terres des chutes de la Loufoulakari, du Lac bleu et du trou de Dieu de Nguéla, sont suffisamment riches socialement et spirituellement pour susciter de nouveaux leaders dignes de la confiance du Peuple Congolais.

Frères et sœurs de nos départements de la Lékoumou, du Niari, de la Bouenza et du Kouilou. Frères et sœurs, Bayaka, Balali, Bakota, Batsangui, Nzabi, Babembé, Bambama, Kugni, Punu, Sundi, Lumbu, Bouissi, Ndassa, Vilis, Yombés.

Nous avons majoritairement montré à l’ensemble du Peuple Congolais le chemin à suivre, lors des dernières élections présidentielles, et ce, en accordant majoritairement nos voix à des patriotes Congolais non originaires de nos chers départements, afin d’abolir le « vote tribal » vers lequel certains politicards voulaient nous conduire.

Le Congo de nos rêves et de nos ambitions est un Congo uni qui ne doit pas être une juxtaposition conflictuelle d’ethnies ou de tribus, mais le fruit d’un métissage ethnique.

Le métissage ethnique est une richesse pour notre pays, c’est une force sociale incomparable car nous pouvons obtenir de chaque ethnie des valeurs sociales et spirituelles, qui nous permettrons de parfaire un Congo nouveau avec un esprit nouveau et de construire une forte identité culturelle et spirituelle nationale. Un Congo ethniquement métissé est un Congo où les ethnies ont fusionné, et ce Congo-là produira de la puissance en Afrique et dans le monde.

Le rôle d’un leadership politique éclairé est de conduire le peuple à dépasser ses pesanteurs et ses clivages historiques, afin de construire une meilleure société structurée, fraternelle, juste et démocratique.

La responsabilité de chaque Congolais du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest est engagée aujourd’hui ; allons-nous mettre fin une fois pour toute à cette mafia politique et familiale sur notre Pays ?

« Le pouvoir se fait et se défait à Brazzaville », ainsi tous les patriotes Congolais où que vous soyez qui liront ces écrits, doivent réfléchir et puiser au fond de vos esprits les solutions appropriées pour initier une révolution populaire ou militaire qui sauvera la Nation Congolaise.

L’an 2017 doit être l’année de la libération du Peuple Congolais de la tyrannie du clan et de la famille de Sassou Nguesso, l’année de la Libération de J3M et de tous les prisonniers politiques, l’année du début de la révolution bantou qui va se propager sur toute l’Afrique Centrale au nom de la liberté et de la justice pour Tous.

Le mouvement de l’indépendance des Pays d’Afrique Noire francophones débuta a Brazzaville dans les années 1950 et le mouvement de libération des Peuples d’Afrique Centrale du joug des colons intérieurs doit aussi débuter a Brazzaville.

Auteur : Front des Jeunes Nationalistes – FJN