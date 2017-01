Opposants politiques, il est temps d’agir.

Le temps de l’Union et de l’Action au nom du Peuple.

La déclaration universelle des droits de l’homme stipule que l’insurrection est un droit légitime, lorsqu’un Gouvernement viole les Lois, les Droits des Citoyens et tue son propre Peuple.

Le Congo appartient à tous les Congolais, ce Pays n’appartient pas à Denis Sassou Nguesso, ses enfants et les quelques 400 personnes de son clan.

Le Congo de Sassou est en train de détruire les fondations que les pères fondateurs, MATSOUA, OPANGAULT, YOULOU, TCHITCHELLE, IKOUNGA NGOT, nous ont laissées.

Nous demandons à tous les leaders du Peuple encore en liberté à Brazzaville, à savoir Parfait Kolelas, Zacharie Bowao, Pascal Tsaty Mabiala, Claudine Munari, Mabio Mavoungou Zinga et même Mathias Dzon, de faire taire leurs divisions car le moment est grave.

Reconciliez et Unissez – vous pour l’intérêt supérieur de la Nation mise en danger par les extrémistes monarchistes du clan. Nous vous demandons de faire une déclaration commune solennelle dans les prochaines heures, même une déclaration écrite signée par chacun de vous, pour demander à Denis Sassou Nguesso de libérer Jean Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Paulin Makaya et tous les prisonniers politiques et de convoquer solennellement un Dialogue politique inclusif et national.

Au delà d’un délai de temps que vous fixerez unanimement, appelez le Peuple Congolais et la frange Républicaine des Forces Armées Congolaises a « l’insurrection générale » pour descendre ce gouvernement de hors la Loi. L’heure n’est plus aux long discours, mais à l’union, l’audace et l’action pour briser les jougs du Peuple et mettre fin à un système monstrueux.