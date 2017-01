Un départ et une délivrance en Gambie maintenant et au Congo demain

Au cœur de la nuit, le tyran à la tête de la Gambie depuis vingt-deux ans a accepté, enfin, de rendre le pouvoir au président élu. Il quitte le pouvoir, quelques heures après Obama. Double claps de fin !

Le Gambien Yahya Jammeh s’en va, presqu’en même temps que Barack Obama. Une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle, est-on tenté de dire… Attention au sacrilège, qui consisterait à traiter Yahya Jammeh dans le même registre qu’Obama ! L’on aurait pu user du même langage pour le Gambien, s’il s’était tenu à sa première inspiration: la reconnaissance claire et définitive de sa défaite. Mais là, il s’en va, comme il est venu. Et comme il a gouverné : sans gloire, et sans panache, hélas !

Ce qu’il faut, ici, saluer, c’est plutôt la prouesse de la Cédéao, la redoutable efficacité du Guinéen Alpha Condé, avec le renfort inestimable du Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce n’était pas évident, et c’est une réelle victoire que ces deux chefs d’Etat ont apporté, tard dans la nuit, à la sous-région ouest-africaine, à l’Afrique.

Un succès, aussi, pour le Béninois Marcel Alain de Souza, à la tête de la Cédéao depuis peu, et qui soutenait, il y a tout juste une semaine, que Yahya Jammeh partirait, de gré ou de force. La Cédéao gagne en crédibilité et prend une dimension nouvelle. Jerry John Rawlings, ancien président du Ghana, fait une suggestion, paraît-il… Celui qu’on appelait, autrefois, le Sankara des anglophones, soutient que la Cédéao, après la Gambie, devrait aider l’Union Africaine à envoyer quelques contingents au Cameroun, pour une mission identique… Sous prétexte que Paul Biya et lui seraient arrivés au pouvoir à peu près à la même période – lui, en 1981, et Biya en 1982 –, et que lui, Rawlings, a déjà eu cinq successeurs, depuis son départ du pouvoir au Ghana, alors que Paul Biya est toujours là, discréditant, dit-il, le continent avec ses méthodes…

On fera l’économie des qualificatifs dont il use. Pour ceux qui croyaient que JJ Rawlings, avec l’âge, avait un peu policé son discours, doivent tomber de haut. A Yaoundé, on préférera sans doute mettre tout cela sur le compte d’une incurable effronterie. Ce qui est légitimement dit du Cameroun l’est d’autant plus du Congo Brazzaville.

L’on se souvient de la déclaration rocambolesque de Paul Biya lors de la dernière visite officielle de François Hollande au Cameroun, où il déclara en substance : « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut », et surtout il ajouta: « Contrairement à certains, je ne suis pas arrivé au pouvoir par les armes et le sang ». Allez comprendre de qui il parlait… Sans doute de son voisin Denis Sassou Nguesso considéré par beaucoup comme le parrain des dirigeants primitifs et arriérés de l’Afrique Centrale, devant être chassé du pouvoir en premier lieu, pour ouvrir une nouvelle ère en Afrique Centrale.

A défaut de voir des troupes de l’Union Africaine déloger les tyrans d’Afrique Centrale comme l’a demandé le très éminent président JJ Rawlings, l’ancien président du Ghana, il appartient aux militaires Républicains de ces pays et du Congo en particulier de déloger les tyrans de ces pays qui ne se lassent pas du « goût du sang » de leurs peuples malgré des décennies au pouvoir.

Les Peuples d’Afrique Centrale et du Congo en particulier, n’auront-ils pas aussi le droit de jouir du goût du sang de leurs présidents tyrans, en leur faisant subir la dernière parole emblématique du Président Marien Ngouabi : « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu’en le lavant avec ton sang ». Fin de citation. Les extrémistes monarchistes sont avertis.

André IBARA