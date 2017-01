Appel aux militaires. Voici venu le temps de la révolte.

APPEL aux vrais soldats : c’est le temps de la révolte pour renverser le clan au pouvoir !

Nous avons été extrêmement choqués de voir les images des dizaines de soldats morts inutilement aujourd’hui, vers Mindouli dans la région du Pool, pour les intérêts d’une seule famille et d’un petit clan constitué d’égoïstes meurtriers.

Nous lançons un Appel patriotique aux vrais soldats Congolais, qui sont plus nombreux et mieux formés que les miliciens de Mpila. Nous vous disons aujourd’hui 5 vérités pour une prise de conscience en vue du renversement du clan au pouvoir : Celui qui vous a envoyé faire la guerre dans le Pool, c’est-à-dire Denis Sassou Nguesso, vous engage dans une guerre qui n’a RIEN à avoir avec la paix et l’unité nationale.

Cette sale guerre politique n’a comme seul but que de permettre la conservation du pouvoir au sein d’une seule et même famille, au sein d’un seul clan. Pendant que des soldats vont mourir inutilement dans cette sale guerre politique dans le Pool, laissant des orphelins et des veuves dans la douleur ; les enfants et les neveux de Sassou boivent champagne et jus d’orange tous les jours dans leurs salons luxueux. Ils n’ont cure des jeunes qu’ils envoient à l’abattoir dans le Pool, afin que leur famille domine vos familles sur encore plusieurs décennies.

La sale guerre politique du Pool n’est PAS une guerre ethnique contre les Bakongos, Sassou Nguesso nous trompe et nous manipule. Il manipule la division ethnique des Congolais pour conserver le pouvoir dans sa famille. Les leaders politiques et militaires originaires du Nord du Congo qui ont compris cette manipulation criminelle, sont soit en prison, soit morts : Jean Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Jean Ngouabi, Anatole Lingomba Gnoka, Marcel Ntsourou, Blaise Adoua etc.

Ouvrez les yeux, soldats Congolais et agissez ! Toutes les sales guerres politiques où les Congolais tuent leurs propres frères Congolais ont été causées par une seule personne depuis 30 ans : Denis Sassou Nguesso.

Puisque Denis Sassou Nguesso a refusé la voie du dialogue et de la réconciliation, il faut le déloger par les armes et le réveil patriotique de nos vaillants soldats : sortez du Pool avec vos armes et occupons ensemble le Palais Présidentiel !

Appel Patriotique aux vrais soldats Congolais, vous êtes à la fenêtre d’une opportunité historique pour déloger le plus grand tyran de l’histoire du Congo, battez vous pour une juste cause: la justice, l’unité et la liberté du Peuple. Aux armes soldats, Tous au Palais Présidentiel !