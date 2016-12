Victime d’un cambriolage, le général Olessongo abat de sang froid des amis de son fils.

Le « Django » Général Olessongo Ondaye Comzone de la région militaire n°1 Kouilou et Pointe-Noire, fait la loi bouala-bouala, au vu et au su des juridictions impuissantes.

Le désormais richissime général a été victime d’un cambriolage avec effraction de la porte de son bunker. Une somme non déterminée composée de devises étrangères et de francs CFA apurement et simplement disparu.

Conformément à l’injustice et au mépris des règles élémentaires du droit qui le caractérisent, Olessongo s’est empressé d’accuser la garde dite républicaine et les mercenaires affectés à sa sécurité d’être les auteurs de ce vol.

Un mercenaire burundais connu également pour être le féticheur de la garde du général Olessongo, se sentant humilié par ces accusations a cru bon de passer cette affaire sous le scanner mystique dont il aurait l’usage. La vérité ne se serait pas fait attendre. Le visage de l’auteur du cambriolage lui est apparu. Il s’agirait de Junior Denis Ollessongo Ondaye, le fils du général et comzone du même nom. Un de ses nombreux enfants batard faits à gauche et à droite

Pris de colère, Olessongo Ondaye, « mabé-mabé », arme au point, monte dans son 4×4 et se rend au domicile du père nourricier de son fils illégitime où est logé Junior Denis, derrière le brasserie Primus à Mpita. Django Olessongo Ondaye, hors de lui, perquisitionne donc cette maisons et y découvre quatre sacs dits « moniaques nzalabana » dans un congélateur en panne et deux sacs moniaques nzalabana sous le lit cassé soutenu par les briques de Junior Denis.

Django Olessongo Ondaye fait tout de suite rechercher son rejeton et ses copains du quartier, manu militari. En présence des parents des copains de Junior Denis, Django Olessongo ouvre le feu sur les jeunes sans procès ni enquête, avec interdiction de veillées mortuaires ni plaintes. Rien selon lui ne doit filtrer de la situation survenue. surtout que son fils, lui, a échappé à sa colère. Peut être que dans son imaginaire il n’y a que les enfants des autres qui doivent mourir…

Ce matin du 22 décembre 2016, Django Olessongo Ondaye a cru bon de saisir tous les documents concernant les parcelles des parents des jeunes abattus devant la foule de Mpita. Double peine pour ces familles endeuillées. C’est ainsi que nous vivons à Pointe-Noire, sous la juridiction militaire d’Olessongo.

Gorbatchev