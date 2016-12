Le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, Maitre Jean Martin MBEMBA , réhospitalisé en France.

Au Congo et en France , on sait que , avec la tentative musclée de son embastillement policier à la direction générale de la sécurité Territoriale (DGST) en mai 2013 et du fait de son assignation à résidence durant plus d’une année , l’état de santé de Maitre Mbemba avait pris un coup très sérieux à l’occasion du traitement de la fameuse « Affaire de déstabilisation des Institutions de la République » qui est mise sur son dos par Sassou et Ndenguet et pour laquelle il y a un (1) décès en détention et six (6) autres citoyens qui sont arbitrairement et illégalement détenus de plus de (3) ans .

A telle enseigne que le pouvoir s’était vu obliger d’accéder à son évacuation rapide en France ,alors prescrite par une clinique , peur de se voir reprocher la production de l’irréparable . En France et a l’hôpital militaire du val -de -Grâce , il fallu plus d’une année de soins poussés .

Cette « Affaire » de détention d’armes fabriquée de toutes pièces , et sous des tortures atroces par la Police de Ndenguet , sans aucune preuve ni matérielle , ni financière , ni d’aucune sorte , fait par conséquent partie du cycle alambiqué des règlements de comptes politiques sous la couverture de poursuites judiciaires reprises sous Sassou III en 2012 et à tour de rôle par le biais des memes inculpations , à savoir » détention illégale d’armes et munitions de guerre , associations de malfaiteurs , atteindre à la sûreté intérieure de l’Etat » (Affaire Ntsourou , Affaire Mokoko , Affaire Anatole Limbongo-Ngoka , Affaire Bintsamou Fréderic , alias NTOUMI , affaire Maurice Massengo Tiassé , et bientôt Affaire André Okombi Salissa et Affaire Brice Parfait Kolelas, etc. Alain Mabanckou se voit réservé une autre infraction du seul fait qu’il ne réside pas au Congo ).

A la date d’aujourd’hui , l’état de santé de Maitre Mbemba , du fait des tortures morales et psychologiques impose un contrôle médical annuel , à telle enseigne que la Direction des Services de Santé du Ministere français de la Défense , vient-elle de décider , à titre exceptionnel et au vu de son dossier médical , de l’admission en urgence dans un hôpital militaire de France , en novembre , de cet Avocat international inscrit au barreau de Paris qu’est Maitre Mbemba .

On apprend aussi qu’il a fallu une lettre écrite de protestation du Bâtonnier des Avocats de Paris adressée aux autorités congolaises pour que le passeport du Président de CNDH ( Commission Nationale des Droits de l’Homme) du Congo lui soit délivré .

Ces autorités congolaises , ont-elles oublié ce qu’écrivait le Bâtonnier Patrick DELBAR , du Barreau de Lille , au moment du déclenchement de l’ « Affaire Mbemba » et à propos du Président de la CNDH :

» Je suis son ami et fier de lui . Je n’en dirai pas plus pour pour sa sécurité .Ce pendant , si ce régime touche à un de ses cheveux , il aura tout le Barreau français soit 55000 Avocats en face de lui » (2 novembre 20013).

A bon entendeur , salut , et souhaitons à Maitre Jean Martin Mbemba bons , traitements et prompt rétablissement !

On apprend au moment où nous mettons cette information en ligne, que le procès de Maitre Mbemba est ouvert depuis le 1er Décembre 2016 , sous l’instigation du clan des magistrats du Nord- à savoir AKIERA , NANGA-NANGA , ITSA et BOSSOUBA ..

CLIQUEZ ICI POUR LIRE LES CONCLUSIONS DES AVOCATS

Jeff KITOKO