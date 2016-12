Jouer aux loteries en ligne : En 4 points

Les loteries en ligne, est-ce une réalité ? Comment y participer ? Internet explose littéralement et se déplacer physiquement pour effectuer un achat peut nous sembler désormais inutile, voire rétro ! Mais de nombreuses loteries imposent encore un déplacement physique… Donc, la loterie est-elle condamnée à n’évoluer que dans le monde réel ?

Que nenni !

Il existe des possibilités de jouer à ses loteries préférées en ligne, mais il ne faut pas se lancer à l’aveuglette. Découvrez ici les bons tuyaux, afin d’optimiser votre expérience de loteries en ligne !

Nous parlons quand même d’Internet, de paiements en ligne, de gains en ligne… Et ces notions peuvent affoler, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à se lancer dans quelques recherches pour éviter les sites peu sérieux et consulter les forums et sites comparatifs ne peut pas faire de mal…

Les sites achetant des tickets de loterie ont l’avantage de nous permettre de participer à des loteries en ligne, comme la loterie Powerball US, à laquelle nous n’aurions jamais eu accès sans la magie du net. En effet, loin des yeux mais proche du cœur, la célèbre loterie américaine Powerball US nous tente depuis des années avec ses jackpots à la limite de la décence, mais avant l’ouverture des marchés via le net, seuls les américains avaient accès à ces monstres de l’industrie. Même situation pour nos amis canadiens, américains, ou même africains, indiens, vénézuéliens…. Qui peuvent désormais tenter leur chance avec notre loterie star : L’EuroMillions !

Alors, quels sont nos conseils pour une expérience de loterie en ligne de qualité ?

1 – Demandez autour de vous…

Rien ne vaut le bouche-à-oreille pour ne pas se tromper ! Si vos amis ou votre famille ont déjà une expérience en la matière, interrogez-les ! Et si vous avez le feu vert, arrangez-vous pour vous faire parrainer, en général les sites offrent des bonus et autres avantages en cas de parrainage !

Et si vous êtes le premier de votre entourage à vous lancer dans l’aventure, n’hésitez pas à demander de l’aide aux internautes, à fouiller les forums, à interroger directement les sites concernés, à jeter un œil à la FAQ…

2 – Visitez attentivement le site choisi

A-t-il l’air sérieux ? S’intéresse-t-il à votre âge ? A vos habitudes de jeux ? Les bons sites d’achats de tickets de loterie en ligne s’intéressent tant à votre jeu qu’à votre bien-être. Aucun site sérieux constatant que vous avez un problème d’addiction ne vous laissera poursuivre votre expérience…

De plus, jetez un œil au nombre de loteries proposées, à l’âge de l’entreprise, aux gagnants… Tout cela vous donnera une indication sur votre future expérience.

Et enfin, sont-ils joignables ? Proposent-ils des chats en direct, des adresses email, des adresses postales, des numéros de téléphone ? Savoir que si nous avons une question, un interlocuteur peut nous aider change indubitablement la donne et nous assure une réelle sérénité !

3 – Des systèmes de jeux assez variés ?

Il faut que les loteries soient en nombre suffisant mais aussi, que les systèmes de jeu soient diversifiés. Par exemple, chez theLotter, vous avez la possibilité d’acheter des tickets individuels, ou en groupe, ou encore de passer par les Packages, qui cumulent ces deux systèmes. Dans ce même site, vous avez également la possibilité de vous abonner pour ne jouer qu’aux plus gros jackpots (ce qu’ils appellent « theBig »), ou de ne jouer qu’aux loteries proposant les meilleures probabilités de gains (« theSmart »). Bref, un site sérieux et bien établi saura vous offrir des plaisirs variés !

4 – Les paiements sont-ils sécurisés ?

Si les paiements ne sont pas sécurisés, passez votre chemin ! Si les paiements sont sécurisés, cela sera largement précisé, recherchez donc toujours la petite notification rassurante sur vos futurs paiements !

Et toujours dans la sphère financière, assurez-vous qu’aucune commission ne soit prélevée sur vos futurs gains. En général, pour vous assurer un service de qualité, des commissions ne sont prises qu’au moment de l’achat du ticket de loterie. Outre des taxes prévues au niveau national sur les gains, lorsque vous gagnez dans des sites fiables, vous repartez avec l’ensemble de vos gains !

Vous voilà parés pour cette nouvelle aventure ! Un nouveau monde s’ouvre à vous ! Une petite envie de loterie italienne ? Pourquoi pas ! Un peu de Mega Millions ? Go ! Les célèbres tombolas espagnoles ? Si, porque no !