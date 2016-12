Impunité des rejetons de Sassou Nguesso: Gael Nguesso, le nouveau shérif de Brazzaville défie son « frère » Kiki Nguesso

Le royaume des Nguesso n’a pas fini de nous abreuver d’histoires aussi singulières les unes que les autres. Scandales financiers, coucheries, violences et autres faits divers sont devenus les caractéristiques de cette famille dont les membres sans foi ni loi défrayent quasi quotidiennement la chronique.

Le samedi 20 août 2016, après s’être copieusement alcoolisé, Gael Nguesso, fils d’Ambende Nguesso et neveu du dictateur et ex président de la République portant le même nom, débarque à l’hôtel Ledjer à Brazzaville. Aussitôt arrivé, monsieur qui se prend pour le cul du pape, invective (pour rester poli) dans un langage fleuri quelques occupants de l’hôtel représentés pour l’essentiel par des figures du gotha politico-kleptomane de Brazzaville. C’est qu’il a du vocabulaire le bougre ! Pas très futé mais inspiré. On a pu entendre : « bande d’esclaves », « des villageois comme ça », « fils de pute » et tant d’autres amabilités. Le tout devant les regards amusés de sa suite de courtisans.

Abreuver d’insultes la poignée de dignitaires ventripotents n’étant pas assez, il entreprend d’haranguer ses « simba sac » et les badauds tout autour : « qui est le propriétaire de ce pays ? ». Et les courtisans en sa compagnie de répondre en chœur, comme au catéchisme : « c’est Denis Sassou Nguesso ». Mais ce n’était pas assez. Notre évangéliste improvisé pose une nouvelle question : « qui suis-je ? ». Aux catéchumènes-valets de répondre en chœur « Oza muana mokondzi ».

Alors s’adressant aux collaborateurs de son oncle (et père, conformément à une certaine coutume congolaise) et dignitaires qui étaient dans la salle révérend Gael Nguesso ordonne : « Je ferme les yeux et avant que je n’arrive à 10 vous devrez tous disparaître ». Le « fils du chef » s’est donc mis à compter… Il avait à peine atteint 4 qu’il avait guéri les rhumatismes et l’obésité morbide des petits copains de papa. Ces derniers improvisant un sprint qui aurait fait pâlir Usain Bolt de jalousie se sont quasi instantanément retrouvés devant la porte, à la vitesse de la lumière, avec à la clé empoignades, écorchures et bousculade digne des campagnes d’évangélisation de révérends pasteurs américains. Il fallait voir ces papas bedonnant s’engouffrer dans leurs gros véhicules, la queue entre les jambes, avec la peur de leur vie et sous les éclats de rire des vigiles et les regards goguenards des passants.

Il semblerait que Gael Nguesso soit devenu le nouveau shérif de la ville, n’hésitant pas à débarquer dans les endroits les plus animés de Brazzaville pour ordonner d’arrêter la musique et exiger de vider les lieux. Notre pasteur adepte de liqueurs importées se permet désormais ouvertement d’insulter (Ô sacrilège !) son demi frère Christel Sassou Nguesso comme un malpropre, le traitant de « zairois » et de « fils de pute ». Elle est belle l’ambiance chez les Nguesso. Amusement garanti.

Edo GANGA