Les dessous de la confrontation entre Tony Moudilou et le Général Jean-Marie Michel MOKOKO

Hier lundi 12 décembre matin, avant la confrontation entre l’autoproclamé avocat Tony Moudilou et le Général du peuple Jean Marie Michel Mokoko, Pierre Mabiala a tenu une réunion avec le juge d’instruction en présence de Tony Moudilou. L’idée était d’élaborer une stratégie de mise en cause du Général J3M, en incitant Moudilou à imaginer des éléments à charge.

D’après des sources, pour rétribuer cette sale besogne une avance d’argent a été débloquée au profit de Moudilou. Selon une indiscrétion, il s’agit d’une avance de trente millions de francs CFA.

Seulement, lors de la confrontation, « Maître » Tony Moudilou a balbutié pour répondre aux différentes questions des avocats du Général Mokoko. A bout d’arguments, Moudilou a cédé et n’a pas pu mettre en avant les arguments du huit clos qui avait eu lieu au préalable avec le « sinistre » de l’injustice Pierre Mabiala. Arguments élaborés par les laborantins d’Oyo (JDO, Ndenguet, Mabiala et Oko Ngakala).

Sans se démonter et fidèles à leur éthique, les avocats de J3M ont asséné des uppercuts argumentaires à Moudilou qui est sorti littéralement K.O de cette confrontation. Il a perdu pieds et en est sorti lessivé. Il a fini par abandonner les mensonges proférés au début de cette confrontation qui a duré 4h00 et où les avocats du Général ne se sont pas laissés impressionner par les intimidations du pouvoir.

Mis devant le fait accompli, et incapable de convaincre, Moudilou a finalement été placé par le juge contrarié à la maison d’arrêt de Brazzaville, loin de la suite présidentielle de l’hôtel Olympique Palace où il avait atterri.

« LOKUTA EYAKA NA ASCENSEUR, VÉRITÉ EYAKA NA ESCALIER, MPE EKOMI »*

Gorbatchev

*La vérité finit toujours par triompher