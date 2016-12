Le DAF de Sassou accusé d’avoir torturé MM. Luvividila et Batota

Attaché au Trésor public, Amedée Ndilou se vante d’être « le Directeur administratif et financier » (DAF) du président congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Il se dit aussi « concubin de la Directrice générale du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Bélinda Ayessa » ! A ce titre, il se permet de crier sur tous les toits qu’il est « intouchable », et donc libre de tuer qui il veut, au nom du chef de l’Etat et au nom de la Directrice générale du Mémorial. Voici le récit insoutenable de deux de ses victimes.

Samedi 23 avril 2016, deux frères et paisibles citoyens, nommés Samuel Luvividila (maçon de profession) et Samuel Batota (éleveur), se sont présenté à son domicile privé, situé derrière le marché Sukissa, à Moungali (4e arrondissement de Brazzaville), pour lui réclamer le paiement d’un reliquat de dette relatif à l’achat d’un domaine foncier qu’ils lui avaient vendu au village Mbanza-Nkaka (District de Boko, Département du Pool). Cet argent devrait leur permettre d’organiser les obsèques de leur tante décédée quelque jour plus tôt, le 19, et devant être inhumée le 30 avril 2016.

Malheureusement, les deux paisibles citoyens ont été soumis à une séance de tortures. Des traitements inhumains, cruels et dégradants administrés par Amedée Ndilou et quatre de ses collaborateurs, pour punir les deux « demandeurs de dette » de leur indélicatesse. Le bourreau principal leur reprochait le fait d’avoir réduit, à son insu, les dimensions du domaine foncier qu’ils lui avaient vendu. D’où, le refus de payer la dette.

Les tortionnaires ont usé de tous les objets pour blesser leurs captifs : morceau de tuyau en plastique pour servir de chicotte ; fils de fer barbelés pour piquer la peau ; tessons de bouteille pour fendre le dos, etc. Le tout se passait, en ordonnant aux « prisonniers » de se mettre à poil, nus devant l’épouse Ndilou, et de consommer des bouteilles, de bière entières jusqu’à perdre connaissance !

16 heures de calvaire

Le calvaire a duré 16 heures de temps : du samedi, 23 à 10h, au dimanche 24 avril, à 2h 00 du matin ! « Une matinée noire et arrosée de pluie battante », se souviennent les captifs.

De retour au lieu où se tenait le deuil de leur tante, les deux frères d’infortune ont tout raconté aux membres de leur famille. L’un des membres, en l’occurrence, Lardry Koutiki (leur petit-fils) a initié une plainte contre Amedée Ndilou. L’affaire est, depuis 7 mois, pendante dans l’un des cabinets d’instruction au Tribunal de grande instance de Brazzaville.

Mais, entre-temps, Amedée Ndilou aurait entrepris des démarcher auprès des autorités judiciaires et de la gendarmerie pour que Lardry Koutiki l’initiateur de la plainte contre lui, soit mis aux arrêts. Comme qui dirait, « Tu me portes plainte, je te fais arrêter ».

En clair, le tortionnaire Amedée Ndilou voudrait se passer pour la victime, alors que c’est lui le bourreau de Samuel Luvividila, Samuel Batota et Lardry Koutiki. Comme on le constate, au pays de la Nouvelle République, la rupture n’est pas pour demain.m

Yombo LEFFORT (Talassa-Le Pélican)