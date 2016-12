Communiqué du Parti Libéral Congolais sur le concept de vivre ensemble au Congo

Ces derniers temps, nous constatons que les dignitaires du PCT et certains ministres, découvrent le concept du « Vivre ensemble», qui est devenu leur nouveauté communicationnelle.

Le Vivre ensemble n’est pas automatique, il s’apprend. Vivre ensemble, c’est Promouvoir des valeurs, Développer la solidarité sous toutes ses formes, Réorganiser la vie commune au sein de notre république, Former à la citoyenneté les jeunes, comme les aînés, Prévenir les conflits entre nous, Respecter nos cultures et religions, Renforcer la volonté de tous nos citoyens à être des véritables acteurs de notre vie publique et non des marginaux, Apprendre à chacun d’entre nous, à reconnaître en l’Autre la même liberté qu’en soi même… »

La société congolaise, ne peut se construire et se cimenter que par la tolérance, parce qu’être tolérant, c’est accepter d’autrui qu’il pense et agisse différemment, accepter de confronter des points de vue, des façons d’être et d’agir dans le respect de l’égalité et de la réciprocité, en toute confiance, dans un souci de compréhension, d’ouverture et de progrès, pour le meilleur de toutes et tous.

La tolérance est le contraire de la méfiance, de la suspicion, de l’indifférence enfin, la tolérance n’est pas une « bienveillante indulgence ».

Notre peuple, attend des actes concrets d’apaisement politique, socio-économique et non des narrations.

Apprenons à vivre ensemble comme des frères.

Berne, le 30 novembre 2016

Marcel MAKOME

Ambassadeur