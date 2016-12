Les Biens Mal Acquis et Denis Sassou Nguesso : le 11 Janvier 2017 , ouverture au tribunal correctionnel de Paris de l’audience

Le 11 Janvier 2017 : ouverture au Tribunal correctionnel de Paris de l’audience sur les Biens Mal Acquis (BMA) de Sassou Nguesso Denis , fils et neveu .

Apres le fils OBIANG qui se démène en ce moment d’une part dans ses affaires de Biens mal acquis au tribunal de Paris .

Voici arrivé le tour de SASSOU NGUESSO et famille . C’est en janvier 2017 que leur procès va s’ouvrir au tribunal de Paris .

Notre site est entré en relation avec le parquet de Paris par le biais de l’association Survie : les dossiers sont volumineux .

Ce que nous demandons c’est que tous ceux qui peuvent avoir d’autres documents sur les Biens mal acquis (BMA) de Sasssou et famille en Europe et surtout en France , nous les envoient et ferons tout pour le transmettre à l’association Survie .

D’ores et déjà nous avons pu obtenir des services de NGONDO le document scandaleux que nous publions ci-dessous . Cette pièce montre ainsi des détournements de fonds publics avec des Avocats français . Car ce qui est grave , c’est que notre Tresor a payé plus de 550.000 euros soit plus de 360 millions de FCFA les honoraires des Avocats français qui étaient à Brazzaville à l’occasion du procès du Beach pour défendre les Accusés . Nous avons en effet bien fouillé cette affaire , même par internet on note que Caty RICHARD était l’avocat du Général Norbert DABIRA , poursuivi au procès par l’Etat . Comment l’Etat peut payer des Avocats des criminels poursuivis par ce même Etat ? Ce même Avocat avait défendu le Général DABIRA à l’époque au Tribunal de Paris à l’occasion du procès intenté à l’Association Survie par DABIRA . C’est donc du détournement .



Nous allons demander à nos amis qui suivent ce dossier au parquet de Paris d’ajouter ce dossier

Tous ceux qui ont des preuves comme ça doivent nous les adresser . Faites vite ..

Jeff KITOKO

