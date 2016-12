Aux abois et en mal de reconnaissance, le pouvoir trafique des photos.

1- Donald Trump est un bon gaillard de 1,91 m. Il est plus grand que son prédécesseur Barack Obama (1,85m). Comment se fait-il ici que le nabot de Sassou qui dépasse difficilement 1,70m soit plus grand que lui? Aurait-il pour l’occasion emprunté les talons aiguille Louboutin de mère Antou pour charmer Trump?

