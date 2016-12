Le procès de Total E&P Congo: Plaidoiries de l’affaire José Likoumana vs Total

Rappel de l’histoire opposant Monsieur José Likoumana à son ancien employeur Total E&P Congo.

Voici la version officielle de la direction générale de Total. Une version que l’avocat de la filiale congolaise a été incapable de défendre durant son plaidoyer.

Tout a commencé le 22 juin 2015. Monsieur José Likoumana est invité à prendre possession d’une demande d’explication sur un incident où il aurait sermonné des policiers stationnés devant la DDEK le 05 juin 2015, jour de l’annulation de la première session du Baccalauréat.

Ce jour-là, aux premières heures de la matinée, les élèves venaient de brûler une partie de la DDEK (voir photo d’illustration). A cet endroit, vers 12:00, le chauffeur de monsieur Likoumana, mis à disposition par Total E&P Congo, s’est fait agresser par des. Total avait alors accusé Son employé José Likoumana, d’être à l’origine de la bagarre qui est survenue entre le chauffeur et les policiers, contrairement au cas dit synergi n° 490465 du 09 juin 2015 se rapportant à cette histoire.

Le cas synergi est un rapport au Groupe Total, de tous les incidents et accidents survenus dans la filiale, Ce cas faisait état d’un passage à tabac du chauffeur par les policiers (voir le PV de la commission de litige et le cas synergi).

José Likoumana, délégué du personnel depuis 10 ans, Secrétaire Général du Comité Hygiène et Sécurité (CHS) de Total, Assistant Sécurité et Environnement (ASE) par sa fonction, répondit en des termes très directs, dénonçant le caractère très subjectif de ladite demande, basée essentiellement sur les seules explications du chauffeur de la société IPA (voir réponse à la demande d’explication RG-DRH-983).

Malgré les explications claires et fournies par le Délégué du Personnel, Total, leader de la production pétrolière de la république du Congo, décide de traduire son ancien employé en commission de discipline puis en commission de litige. (C’est la procédure de licenciement d’un DP).

Fait curieux, dans cette procédure toutes les commissions se basaient essentiellement sur les ragots du chauffeur dont la volonté était d’aller se faire soigner au Maroc accompagné de son épouse (cf. Réponse à la demande d’explication du RG/DRH/15-983 ci-dessus). On peut légitimement s’interroger sur l’honnêteté de ce monsieur qui a été l’objet de pas moins de 5 mises à pied pour les motifs suivants : Absence répétée sur le poste de travail, utilisation du véhicule de service à des endroits non-autorisés (fond tié-tié), utilisation du véhicule à des heures indues…

Après toutes ces commissions qui n’ont jamais mis en évidence de façon probante la responsabilité du DP sur les coups subis par le chauffeur, la décision est tombée : Licenciement pour faute lourde, au motif non-développé sur le courrier de licenciement. (Courrier de licenciement suivant licenciement)

Fort de ce courrier, Total a confisqué la retraite complémentaire du délégué du personnel estimée à plus de 26 millions de francs CFA.

Après réception du courrier notifiant son licenciement, après consultation de son avocat conseil et surtout dans le souci de préserver son emploi, le DP a rédigé un courrier au Directeur Général, lui disant en substance qu’il refuse de perdre son emploi pour des faits biaisés. (Courrier de contestation de licenciement ci-dessous).

Le refus de compréhension du Directeur Général par un courrier sans appel, a conduit le DP à porter plainte auprès du tribunal du travail de Pointe-Noire. (Réponse Contestation).

La procédure au tribunal avait ainsi démarré par 3 sessions de conciliation, auxquelles Total s’était fait représenter par son avocat. Absent aux deux premières sessions, l’avocat avait fait savoir à la 3ème session qu’il maintenait sa décision de licencier sans droits le DP au motif de l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, en plein centre-ville de Pointe Noire, avant 12:00.

Plaidoiries du vendredi 25 novembre 2016.

Dossier José Likoumana contre Total E&P Congo

Etape 1 :

Le 25 novembre 2016 débutent les plaidoiries. Le procès que Total avait annoncé faire tirer sur 15 ans n’aurait duré que 15 mois. Le Président de la cour donnait la parole à l’accusation.

Acte 1 : L’avocat du Délégué du Personnel en prenant la parole, a dénoncé dès l’entame de son plaidoyer le caractère irrégulier du licenciement car la commission de litige avait été convoquée sur la base d’un PV de commission de discipline truffé d’irrégularités, d’incohérences et de non-dits. Un PV que ni monsieur José Likoumana, ni ses défendeurs n’avaient signé. La direction ayant rejeté tous les amendements apportés par la défense.

Acte 2 : L’avocat du DP a expliqué que seul le rapport du chauffeur a été pris en compte dans toutes les commissions : Commission de Discipline, enquêteur de l’inspection du Travail, Commission de litige.

Il a insisté sur le fait que le DP est sorti de son bureau vers 11 :30 à la demande de la Direction de Total à Poincaré. Après sa brève réunion, il repartait vers son poste de travail sis au KM4. Il n’avait jamais été question d’aller faire un reportage à la DDEK, sauf dans le PV que Total a signé tout seul.

Acte 3 : La convocation par deux fois de la commission de litige . Une des commissions avait été présidée par monsieur le Directeur Départemental du Travail, monsieur Placide Ibakakomboyo. Chose curieuse, ni son nom, ni cette deuxième commission ne figure dans aucun rapport, aucun PV de la commission de litige.

Acte 4 : L’avocat du DP a fait lire à l’auditoire, un article clé du Module 33, un module de formation sécurité obligatoire aux chauffeurs. Cet article stipule que : Le chauffeur est le seul maître à bord de son véhicule. Il est responsable de la sécurité du véhicule, des passagers et éventuellement des marchandises arrimées à bord.

Acte 5 : L’avocat du délégué du personnel José Likoumana a fini par les « à côté » du dossier, accusant Total d’avoir agi de la sorte dans le but de se débarrasser d’un délégué du personnel zélé et droit dans ses bottes devenu gênant. Notons que ce DP avait, dans le cadre de son mandat, demandé à entendre monsieur Rodolphe Mardèle sur les faits de malversations financières et des embauches douteuses au sein de la filiale.

Par conséquent, il appartenait au tribunal de permettre le versement des sommes demandées à titre de dommages et intérêts.

Etape 2 :

Le président de la cour donne la parole à l’avocat de Total, lui demandant de ne pas être large. L’avocat rassure le Président du Tribunal qu’il sera très bref et poursuit.

Acte 1 : Vous vous rendez compte du montant demandé ? Pour à peine 12 ans de présence en entreprise ? Monsieur José Likoumana est devenu le président de la république ou quoi ? Donc il faut être sérieux.

Acte 2 : L’avocat relate les faits tels que rapportés par le chauffeur. Il commence par la réunion avec la Direction à Poincaré puis développe en disant que le délégué du personnel avait fait faire un itinéraire au chauffeur, en lui ordonnant de passer par la DDEK. Cela dans le but de faire un reportage, car il est très actif sur les réseaux sociaux.

Acte 3 : Ainsi il essayait de faire le lien entre le fait de s’être disputé avec les policiers stationnés à la DDEK, avec le passage à tabac du chauffeur. Les policiers ont agi de la sorte (frappé le chauffeur) parce qu’ils ne voulaient pas apparaître dans les réseaux sociaux.

Acte 4 : L’avocat entre ensuite dans le rappel à l’ordre du président, lui disant que son tribunal n’était pas compétent pour juger cette affaire parce que la commission de litige avait déjà statué à ce sujet et qu’il y a clairement eu vice de procédure. Il aurait fallu que monsieur José Likoumana parte contester ce licenciement près du directeur général, puis de la direction du travail et au ministre du travail, le cas échéant.

Acte 5 : L’avocat a ensuite sorti un brouillon d’arbre des causes. L’objectif de l’arbre des causes étant de chercher les causes d’un accident et d’en dégager les conséquences, puis mettre en place des actions préventives pour éviter une récurrence. Il ne sert pas à désigner un coupable.

Acte 6 : Citant succinctement les compétences du DP, il expliquait rapidement, le fait que monsieur José Likoumana avait ordonné au chauffeur d’aller à la DDEK pour faire un reportage. (cf. PV commission de discipline ci-dessous)

Etape 3 :

L’avocat de monsieur José Likoumana prend la parole pour dire :

Acte 1 : La décision de la direction départementale du travail, motivée par un PV non signé par toutes les parties, n’aurait rien donnée si nous suivions la voie hiérarchique. Mieux, la décision du tribunal n’a pas besoin d’être influencée par quelque décision administrative que ce soit.

Acte 2 : N’oublions pas que l’entreprise Total est régie par des règles. Aussi le Module 33, obligatoire à tout conducteur de véhicule de Total stipule clairement que le maître des itinéraires, c’est bien le chauffeur. Donc il n’y a jamais eu changement d’itinéraire comme se plait à le dire la direction de Total. Laquelle direction n’avait qu’une intention : Licencier le délégué du personnel devenu gênant. Donc que le président prenne en toute souveraineté, la décision de faire droit à monsieur José Likoumana.

Etape 4 :

L’avocat de Total reprenant la parole, argumente en ces termes.

Acte 1 : Qu’on tourne comment c’est l’action d’aller à la DDEK ou de passer par la DDEK qui est le fait générateur de l’agression du chauffeur d’après l’arbre des causes.

Acte 2 : Monsieur le président, nous estimons et insistons sur le fait que ce tribunal ne soit pas compétent à gérer cette affaire, parce que monsieur José Likoumana était normalement tenu de se rabattre vers la Direction Générale du Travail et éventuellement vers le ministre du travail pour contester son licenciement. La Direction Départementale ayant donné son avis, cet avis est administratif et donc ne peut être traité par un tribunal.

Commencées à 11 :15, les plaidoiries sur le dossier José Likoumana contre Total E&P Congo ont pris fin à 12 :15.

Edo GANGA